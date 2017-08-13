سكولاري: انتقال باولينيو إلى برشلونة مهم للدوري الصيني

يؤمن لويز فيليبي سكولاري مدرب غوانزو إيفرغراند بأن قرار برشلونة بدفع 40 مليون يورو مقابل فسخ عقد لاعب الوسط البرازيلي باولينيو سينعكس بشكل إيجابي على ناديه بطل الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم.



وغاب باولينيو عن تشكيلة غوانزو في الفوز 2-1 على هينان غياني بالدوري الصيني يوم الأحد ومن المتوقع أن ينهي فترته التي استمرت عامين مع النادي هذا الأسبوع للسفر لإسبانيا والانضمام إلى برشلونة.



وقال سكولاري: باولينيو لاعب يتمتع بقدرات فردية هائلة وهو خيار رائع للنادي ومنتخب البرازيل، والمبلغ الكبير الذي عرضه برشلونة للتعاقد معه يمثل اعترافا قويا بنادي غوانزو.



وتابع سكولاري متحدثا عن مواطنه البالغ عمره 29 عاما والذي انضم إلى غوانزو في 2015 قادما من توتنهام: نتمنى له الأفضل وأن يكون بانتظاره مستقبل مشرق.



وظهر باولينيو بأداء متميز مع ناديه ومنتخب بلاده منذ بداية العام وسجل ثلاثية في فوز البرازيل 4-1 على أوروغواي في مارس بتصفيات كأس العالم ولعب دورا محوريا في هيمنة غوانزو على الدوري.



ويتصدر غوانزو الدوري الصيني كما تأهل لدور الثمانية في دوري أبطال آسيا وسيواجه منافسه المحلي شنغهاي سيبج في لقاء الذهاب الأسبوع المقبل.



وبرحيل باولينيو سيحصل أندريه فيلاس-بواش مدرب سيبغ على دفعة معنوية في دوري الأبطال والدوري المحلي إذ تفصله خمس نقاط عن غوانزو.



وقال فيلاس-بواش مدرب تشيلسي السابق "رحيل باولينيو خسارة لإيفرغراند لكن هذا جيد لمصلحة الكرة الصينية، وهذا يثبت أن الأندية الكبيرة في العالم تعطي اهتماما للدوري الصيني الممتاز.