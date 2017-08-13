شارابوفا تنسحب من بطولة سينسناتي

أعلنت ماريا شارابوفا يوم الأحد انسحابها من بطولة سينسناتي المفتوحة للتنس بسبب إصابة في ذراعها الأيسر منيت بها في وقت سابق هذا الشهر.



وقالت شارابوفا، التي أصيبت في مباراة الدور الأول ببطولة ستانفورد، إن الانسحاب من سينسناتي اجراء احترازي قبل اخر البطولات الأربع الكبرى هذا العام.



وأضافت اللاعبة الروسية الفائزة باللقب عام 2011 أنها وصلت إلى سينسناتي يوم السبت على أمل اللعب لكن بعد نصيحة الطبيب قررت الانسحاب من البطولة التي ستبدأ الإثنين.



وكان من المقرر أن تلتقي شارابوفا، التي حصلت على بطاقة دعوة للمشاركة، مع بطلة فرنسا المفتوحة ايلينا أوستابنكو المصنفة 12

عالميا في الدور الأول.



ويعد قرار انسحاب اللاعبة الروسية أحدث انتكاسة لعودتها للتنس هذا العام عقب إيقافها لمدة 15 شهرا بسبب المنشطات.



وكانت نتائج شارابوفا، التي سقطت في اختبار للمنشطات خلال بطولة استراليا المفتوحة 2016، متباينة منذ عودتها من الإيقاف.



وبلغت اللاعبة الروسية البالغ عمرها 30 عاما الدور قبل النهائي في بطولة شتوتجارت وخرجت من الدور الثاني في مدريد وانسحبت من مباراتها في الدور الثاني في ايطاليا المفتوحة في مايو بعد إصابتها في الفخذ.



وبعد انسحابها من ستانفورد أعلنت شارابوفا أيضا انسحابها من كأس روجرز في تورونتو.



وتثير إصابة الذراع شكوكا بشأن مشاركة شارابوفا في أميركا المفتوحة في الفترة من 28 أغسطس إلى 10 سبتمبر في ظل حاجة المصنفة الأولى عالميا سابقا لبطاقة دعوة للمشاركة في البطولة.