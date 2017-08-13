صورة فيلايني تخطف اهتمام مستخدمي "التواصل الاجتماعي"

استحوذت صورة مروان فيلايني، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي على اهتمام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من لاعبين ومستخدمين، بعدما تحولت تلك الصورة إلى وسم يحمل عنوان #تحدي_فيلايني .

وارتطمت الكرة بوجه متوسط ميدان مانشستر يونايتد عندما كان يتنافس عليها مع داني كارفخال مدافع ريال مدريد، وغيرت ملامح وجهه لبضع ثوان، تحولت فيها الصورة إلى حدث تناقله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي.

وتناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور المركبة باستخدام صورة وجه فيلايني وهو مهشم على حد قولهم، وسميت هذه الضربات التي تتلقاها الوجوه من الكرة #FellaChallenge أي تحدي فيلا، اختصارا للجزء الأول من اسم فيلايني.

وغرد ماتس هوملز، مدافع بايرن ميونيخ الألماني، وهو في صورة مشابهة لصورة مروان وهو يقول: "أنا كنت أفعل تحدي فيلا من قبل أن يكون شيئا مهما" في إشارة منه إلى أن كل اللاعبين قد يمرون بلحظات مشابهة.

أما إيكر كاسياس، حارس ريال مدريد الأسبق، فنشر صورة يظهر فيها وجهه متأثرا بتسديدة قوية، وعلق: "منذ زمن بعيد جدا.. من مؤسسي تحدي فيلا".

ووضع حساب الدوري الألماني "اللغة الإنجليزية" صورة قديمة لأحد اللاعبين في الدوري الألماني وهو يتكئ بوجهه على الكرة في حركة غير مقصودة ومعلقين: "هل أقوم بها بالطريقة الصحيحة"، بوجه تعبيري ساخر.

وقام أحد الرسامين المجهولين في مدينة ملبورن الأسترالية، برسم جدارية بوجه فيلايني في الحالة المذكورة بطريقة جميلة على أحد الجدران. وعلق نادي كرة أقدم في أمريكا، إينيرجي إف سي: "أنت لست وحدك" بصورة مرفقة للاعبي الفريق في وضعيات مشابهة ومختلفة وهم يتلقون كرات على وجوههم.

وتلقى فيلايني الكثير من التغريدات ومرفق فيها العديد من من صور وجهه بأماكن مختلفة، كملاكم يلكمه على وجهه، والعديد من الصور الأخرى التي انتشرت كثيرا في المواقع، ما دعا مروان فيلايني إلى الرد عليهم بتغريدة يقول فيها: "شكرا لكل شخص أرفق هذه الصورة أو أرسلها لي" وهو مستخدم الوجوه الضاحكة التعبيرية.

واشتهر اللاعب بأن يكون مادة دسمة لمرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، كون أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يسخر فيها الجماهير من فيلايني، فقد صبغ مروان، شعره الطويل الأجعد، باللون الأصفر، في وقت سابق، ما دعا الجماهير إلى إلقاء الكثير من النكت والتشبيهات حتى إن البعض شبهه باللاعب الكولمبي السابق، فالديراما، فقد كان شعره هو الآخر مشابها لشعر فيلايني.