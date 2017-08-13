كونتي: تشيلسي سيبدأ كل مباراة منقوصاً

أقر الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي أنه قد يضطر الى تحضير تشكيلة لفريقه من 10 لاعبين بدلا من 11 لاعبا، في في حال واصل فريقه اللعب بالطريقة المتشنجة التي أدت الى خسارته السبت على أرضه ضد بيرنلي (2-3) في مستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري.

وأكمل تشلسي اللعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقفة 13 بعد طرد قائده وقلب دفاعه غاري كاهيل، ما كبده إنهاء الشوط الأول متخلفا بثلاثية نظيفة. وبعد عودته إلى أجواء المباراة في الشوط الثاني بفضل البديل الإسباني الفارو موراتا، تعرض لضربة أخرى بطرد سيسك فابريغاس في الدقائق العشر الأخيرة.

وهي المباراة المحلية الرسمية الثالثة تواليا التي يكملها تشلسي بنقص عددي، بعد نهائي كأس إنجترا ودرع المجتمع، اللتين خسرهما أمام غريمه اللندني أرسنال.

وبدأ كونتي يشعر بالقلق حيال عدم قدرة لاعبيه على ضبط أعصابهم، قائلا بعد الخسارة الافتتاحية: رأيت وجهين لفريقي في مباراة اليوم. أحدهما ايجابي في الشوط الثاني والآخر سلبي في الشوط الأول.

وأضاف: يجب علي أن أبدأ دراسة تشكيلة جديدة من 10 لاعبين لأن عدم الانتظام هذا يثير قلقي. وأتبع: فقدنا رابطة جأشنا بعد البطاقة الحمراء الأولى وتلقينا الأهداف الثلاثة.

وشدد: علينا أن نتحسن كثيرا في هذه الناحية لأن هذا النوع من الحالات (الطرد) قد يحصل. يجب علينا التذكر بأن ثمة بقية للمباراة علينا إكمالها وتقديم أفضل ما لدينا. يجب أن نتمتع ايضا بالخبرة الصحيحة للتعامل مع هذا النوع من الأوضاع.

واضافة إلى النقص العددي، خاض تشلسي مباراة السبت في غياب عناصر مؤثرين في مقدمهم النجم البلجيكي إدين هازارد اضافة إلى الإسباني ببدرو رودريغيز والوافد الجديد الفرنسي تييموي باكايوكو.