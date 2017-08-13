لوكاكو: اللعب لمانشستر يونايتد.. حلم تحقق

أكد الثنائي روميلو لوكاكو ونيمانيا ماتيتش، لاعبا مانشستر يونايتد، سعادتهما بالفوز الذي حققه الفريق يوم الأحد على وست هام 4- صفر في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقال لوكاكو لشبكة "سكاي سبورتس" : اللعب لفريق عظيم مثل مانشستر يونايتد بمثابة حلم تحقق، وعندما تصل إلى مانشستر يونايتد، فكل شخص لديه وظيفة ، ووظيفتي هي إحراز الأهداف. الجميع ظهر بشكل جيد اليوم، انه شيئ واعد.



من جانبه، قال نيمانيا ماتيتش : كان من المهم ان نستهل مبارياتنا بالدوري بحصد النقاط الثلاث، لذلك كانت المباراة مهمة. وأكد : سعيد للغاية للفريق، وسيكون لدينا ثقة أكبر في أنفسنا في المباراة القادمة.