مانشستر يونايتد يقسو على وست هام برباعية

استعرض مانشستر يونايتد مبكرا باكتساحه ضيفه وست هام برباعية نظيفة اثنان منها لمهاجمه الجديد البلجيكي روميلو لوكاكو الاحد في المرحلة الأولى من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعلى ملعب "أولد ترافورد" وأمام نحو 75 الف متفرج، سجل لوكاكو هدفين وأضاف الفرنسيان أنطوني مارسيال وبول بوغبا الهدفين الآخرين.

وكان لوكاكو تألق في المباريات الإعداية للفريق، لكنه سجل اليوم أول هدفين له في الدوري الممتاز بألوان مانشستر يونايتد بعد انتقاله إليه من ايفرتون في صفقة قياسية بين الاندية الإنجليزية.

ووقع لوكاكو (24 عاما) في 10 يوليو عقدا انتقل بموجبه من إيفرتون إلى مانشتر يونايتد مقابل 75 مليون جنيه إسترليني (96 مليون دولار).

وافتتح صاحب الأرض التسجيل بعد كرة مقطوعة انطلق بها ماركوس راشفورد بسرعة ومررها لحظة وصوله إلى مشارف المنطقة بينية خلف المدافعين تابعها لوكاكو بلمسة واحدة ارتطمت بالقائم اللأيمن للمرمى ثم تهادت في الشباك من الجهة المقابلة.

وأضاف البلجيكي هدفه الثاني في الدقيقة 52 حين ارتقى لكرة من ركلة حرة نفذها الأرميني هنريك ميخيتاريان وأودعها برأسه على يسار الحارس جو هارت.

تواصلت فرص مانشستر وأبرزها كرة لراشفورد اصطدمت بالقائم الايسر (66)، ثم أضاف الفرنسي الشاب أنطوني مارسيال بديل راشفورد الهدف الثالث قبل النهاية بدقيقتين إثر تمريرات قصيرة وكرة بينية تابعها في المرمى.

وختم الفرنسي الآخر بول بوغبا مهرجان الأهداف بكرة قوية من حدود المنطقة على يسرار هارت قبل ثوان من نهاية الوقت الأصلي.