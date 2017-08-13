الدوري الفرنسي: "نمر" موناكو يلتهم ديجون

اكتسح موناكو مضيفه ديجون بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز ستراسبورغ على ليل بثلاثة أهداف دون مقابل.

وسجل أهداف موناكو، راداميل فالكاو الملقب "النمر"، ثلاثة أهداف "هاتريك"، في الدقائق 3،37،51، وجيمرسون في الدقيقة 25، فيما سجل هدف ديجون الوحيد، ويسلي في الدقيقة 43.

ورفع موناكو رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف ليون المتصدر، فيما ظل فريق ديجون بلا نقاط في المركز الأخير.

وكان موناكو قد تغلب على تولوز ثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى، بينما خسر ديجون من مرسيليا بثلاثة أهداف للا شيء.