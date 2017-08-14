أشبيلية يمدد عقد حارسه الدولي ريكو

أعلن نادي أشبيلية الإسباني يوم الإثنين عن تمديد عقد حارس مرماه الدولي سيرخيو ريكو لمدة موسمين ليبقى في صفوف الفريق الأندلسي حتى صيف 2021.



ويضمن العقد الجديد لريكو (24 عاماً) شرطا جزائيا بقيمة 30 مليون يورو، بعدما رفضت إدارة النادي عرضاً سابقاً من ليفربول الإنجليزي لضم سيرخيو مقابل 12 مليون يورو.



وشارك ريكو في 69 مباراة دورية مع أشبيلية في الموسمين الماضيين، كما انضم إلى صفوف المنتخب الإسباني في تصفيات كأس العالم 2018.