أوليفر كان يحث إدارة بايرن ميونخ على ضخ الأموال

انضم الحارس الألماني السابق أوليفر كان لزميله ستيفان إيفينبرغ في دعوة ناديه القديم بايرن ميونخ إلى إنفاق الكثير من الأموال لعقد صفقات لضم لاعبين من العيار الثقيل إذا أراد أن يحافظ على مكانته الكبيرة في الكرة الأوروبية.

وقال كان في تصريحات نشرتها مجلة "كيكر" الألمانية، : إذا كان البايرن يريد أن يكون من بين أفضل ثلاثة أو أربعة فرق في أوروبا فإنه لا خيار لديه سوى أن يشارك في الصراع المحموم على ضم اللاعبين الكبار.

وكان اللاعب السابق لبايرن ميونخ، ستيفان إيفنبيرغ، قد نصح النادي البافاري، بعد قيام باريس سان جيرمان الفرنسي بشراء البرازيلي نيمار مقابل 222 مليون يورو، بأن يتخلى عن سياسة ترشيد الإنفاق خلال سوق الانتقالات.

وكانت إدارة بايرن ميونخ قد أكدت مرارا مؤخرا أنها ليست مستعدة لإنفاق أموال ضخمة من أجل التعاقد مع لاعبين جدد. وقال كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ: لا نرغب ولا نستطيع أيضا فعل هذا.

ومن المحتمل أن تضع هذه السياسة بايرن ميونخ في مرتبة تالية للأندية الكبرى في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضح كان أنه لا يعتقد أن ناديه السابق يسعد ببسط سيطرته على الدوري الألماني "بوندسليغا" وحسب. واختتم قائلا:"لن يسعدوا بهذا، إذا تركوا الأمور تسير وفقا للموارد الحالية ستتغير الأمور وسيظهرون قوتهم المالية.

