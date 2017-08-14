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برشلونة يرد على "صفعة" الكلاسيكو بالتعاقد مع باولينيو

المصدر: برشلونة - د ب أ
باولينيو سينضم إلى برشلونة بعقد يمتد حتى 2021
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أكد نادي برشلونة تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي باولينيوبعد قيامه بدفع قيمة الشرط الجزائي المدرجة في تعاقد الأخير مع ناديه الصيني غوانزو إيفرغراند والبالغة 40 مليون يورو.

وقال النادي الإسباني في بيان له: اللاعب سيوقع على عقود انضمامه للنادي الكتالوني خلال المواسم الأربع المقبلة، الشرط الجزائي في عقد اللاعب تحدد بقيمة 120 مليون يورو.
ويعتبر باولينيو، الذي سوف يتم تقديمه لوسائل الإعلام والجمهور يوم الخميس المقبل في ملعب "كامب نو"، معقل برشلونة، ثالث الصفقات التي يبرمها النادي الأسباني في الموسم الجديد، بعد ضمه للظهير البرتغالي سيميدو والمهاجم الإسباني جيرارد دوليفيو.

كلمات دالّة

#برشلونة, #ريال مدريد, #باولينيو

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