تمرد اللاعبين على أنديتهم.. نيمار نجح وفان ديك فشل

شهدت فترة الانتقالات الصيفية الحالية محاولات تمرد لاعبين على فرقهم رغبة بالرحيل عن صفوف النادي، بعضها نجحت مثل نيمار، وبعضها فشل مثل محاولات فيراتي ارتداء قميص برشلونة.

برشلونة حاول إقناع فيراتي بالانضمام إلى صفوفه ودخل اللاعب في مفاوضات مع النادي الكاتالوني، لكن باريس رفض وتحول إلى نيمار الذي دفع الشرط الجزائي بعقده مع برشلونة وانتقل إلى الباريسيين.

ويحاول كوتينيو حالياً الانتقال إلى برشلونة رغم رفض ليفربول، وهو ما يفعله الهولندي فان ديك لاعب ساوثهامبتون الذي يريد الانتقال إلى ليفربول، بينما يعتبر تصرف إدارة دورتموند مع لاعبها عثمان ديمبلي الأقسى بعدما ابعدته عن التدريبات الجماعية عقب غيابه لأيام رغبة منه بالرحيل إلى النادي الكتالوني.