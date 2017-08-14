لماذا فرح المدريديون بهدف بيكيه العكسي؟

فرحت جماهير ريال مدريد الإسباني بتسجيل جيرارد بيكيه هدفا في مرماه يوم الاثنين بصورة تقارب فرحتهم بفوز الفريق في ذهاب كأس سوبر إسبانيا، بسبب العداوة الكبيرة بين الطرفين، بسبب استمرار المدافع الدولي بإثارة غضب أنصار النادي العاصمي عبر تصريحاته أو تغريداته، أو حتى احتفاله المستفز.

وبدأ بيكيه، الكتالوني المتعصب وأحد المطالبين باستقلال الإقليم عن إسبانيا، هجومه على ريال مدريد عندما انتهى لقاء الغريمين بنتيجة 5-0 لبرشلونة عام 2010، وأشار بكفه إلى جماهير ريال مدريد، معبرا عن تهكمه بناديهم وكيف تلقى نتيجة كبيرة في الكلاسيكو، ما جعله مكروهاً لدى جماهير الأبيض بعد تلك الإشارة.

وصرح بيكيه في عام 2015 يشكر المغني الكولومبي كيفن رولان، وهو المغني الذي أتى به كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد، للاحتفال بعيد ميلاده عقب خسارة فريقه بنتيجة 4-0 ضد الجار أتلتيكو مدريد. وقصد بيكيه من التغريدة استفزاز مشاعر جماهير ريال مدريد الملقب بـ"ميرينغي".

وغرد بيكيه بعد حسم برشلونة لقب الدوري الإسباني: شكرا للجميع وشكرا لكيفن رولان، فقد بدأ كل شيء معك.

وانفجر غضب جماهير ريال مدريد على بيكيه عندما استخدم وجوها تعبيرية ضاحكة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، كرد على إبعاد النادي العاصمي من كأس ملك إسبانيا بعد مشاركة الروسي دينيس تشيريشيف، رغم إيقافه الممتد في البطولة نفسها من النسخة السابقة.

وقام أربيلوا، لاعب ريال مدريد السابق، عام 2016، بالتغريد بسخرية عقب خسارة برشلونة من ريال سوسيداد، وكتب أربيلوا: "من الصعب جدا الفوز ضد 11 لاعبا، مباراة رائعة من إيارامندي وغرانيرو، تحقق الوعد أيها القرصان". وإيارميندي وغرانيرو لاعبان سابقان لريال مدريد.

وبدأت بعد هذه التغريدة سلسلة أخذ ورد بين بيكيه وأربيلوا، حين قال بيكيه في منطقة إجراء اللقاءات الإعلامية: "أن يبدأ لاعبا أساسيا في مباراة واحدة من أصل 32 لا يستحق الرد مني، وإن كنت مكانه يجب أن أسأل أصدقائي إن كنت أعتبر بطلا أم لا، سواء داخل الملعب أو خارجه"، في إشارة أن أربيلوا مجرد شخص غير مهم في نادي ريال مدريد.

ولم يهدأ أربيلوا، فقد علق على تغريدة بيكيه السابقة قائلا: هو محق فيلم "ارتجاج في المخ لويل سميث" فيلم جميل. وقصد أربيلوا أن بيكيه قال هذا الكلام وهو ليس في وعيه، بينما الفيلم المذكور كان قد نزل في دور السينما آنذاك. وقام بيكيه بوصف أربيلوا "القمع"، وقال: "إن القمع يزعم بأنه صديقي ولكن هو ليس إلا مجرد شخص أعرفه".

وذكر بيكيه على موقع تويتر أن الحكام دائما ما ينحازون في التحكيم للنادي الملكي، وقال في تغريدته: "لقد رأينا ما حدث بالأمس في إشبيلية ضد ريال مدريد. منذ ركلة البداية وحتى الدقائق الأخيرة. نريد أن نلعب كرة القدم وليس "روليت" وهذا ما يسببه الحكام".