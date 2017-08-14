رونالدو يفعل كل شيء في 24 دقيقة.. يسجل ويخرج مطروداً

لقن ريال مدريد منافسه التقليدي العنيد برشلونة درسا قاسيا وتغلب عليه 3- 1 يوم الأحد في ذهاب كأس السوبر الإسباني لكرة القدم ليقطع الريال أكثر من نصف الطريق نحو التتويج بلقب البطولة في بداية فعاليات الموسم الحالي.



ويستطيع الريال حسم اللقب دون عناء كبير عندما يستضيف برشلونة يوم الأربعاء المقبل على استاد "سانتياغو برنابيو" في العاصمة مدريد.



ورغم الفوز الثمين ، تلقى الريال لطمة قوية بطرد لاعبه الشهير البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 82 من هذه المباراة التي احتفل خلالها بمعادلة الرقم القياسي للأسطورة ألفريدو دي ستيفانو في عدد المباريات التي يخوضها أي لاعب مع الريال حيث خاض اليوم المباراة رقم 374 له مع الفريق.



وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي فيما فرض الريال كلمته في الشوط الثاني وتقدم على برشلونة بهدف من النيران الصديقة حيث سجله جيرارد بيكيه مدافع برشلونة عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 50 .



ورد برشلونة بهدف التعادل الذي سجله ليونيل ميسي من ضربة جزاء في الدقيقة 77 قبل أن يحرز رونالدو ، الذي لعب في الدقيقة 58 ، هدف التقدم للريال مجددا في الدقيقة 80 .



ورغم طرد رونالدو في الدقيقة 82 ، تغلب الريال على النقص العددي في صفوفه وأطلق رصاصة الرحمة على برشلونة بهدف البديل ماركو أسينسيو في الدقيقة 90 .