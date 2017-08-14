رينالدو رويدا مدربا جديدا لفلامنغو البرازيلي

أعلن فلامنغو المنافس في دوري الدرجة الأولى البرازيلي لكرة القدم، الاثنين، تعيين الكولومبي رينالدو رويدا مدربا جديدا له.



وسيتولى رويدا، 60 عاما، المهمة بدلا من زي ريكاردو الذي أقيل في وقت سابق هذا الشهر بعد سلسلة من النتائج المتواضعة التي تضمنت الخروج من كأس ليبرتادوريس. ويحتل فلامنغو المركز السابع حاليا في الدوري البرازيلي.

وقاد رويدا، الذي سبق له تدريب كولومبيا والإكوادور وهندوراس بجانب أندية في بلاده، نادي أتليتيكو ناسيونال العام الماضي إلى نهائي كأس ليبرتادوريس وكأس سودامريكانا التي تعادل الدوري الاوروبي.