فالفيردي: الهزيمة أمام ريال مدريد ليست كارثة

رغم ملامح الجدية التي علت قسمات وجه إرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة عقب سقوط فريقه أمام غريمه التاريخي ريال مدريد في ذهاب نهائي كأس السوبر الإسباني، إلا أنه رفض اعتبار نتيجة اللقاء كارثية وأكد على وجود بعض الإيجابيات التي استفاد منها فريقه في هذه المباراة.

ويرى المدير الفني الإسباني أن برشلونة لم يكن بعيدا عن الفوز بالمباراة، وقال: عندما كان التعادل يسيطر على نتيجة اللقاء سجلوا هدفا ثم أتبعوه بأخر، لقد كنا قريبين في بعض اللحظات من الوصول إلى نتيجة 2 - 1، ولكن هذه هي تقلبات كرة القدم، عليك أن تكون حاسما وليس فقط الوصول إلى مناطق الخطورة.

وأضاف: أعتقد أن كلا الفريقين قدما مباراة رائعة، كل بطريقته الخاصة، الخطورة كانت تنشأ من هجماتهم المرتدة، إنهم يركضون جيدا في المساحات ومن هنا جاء الهدف الثاني الذي أضر بنا كثيرا.



وتابع فالفيردي قائلا: رغم ذلك لا أرى أي تأثير سلبي، إنها مجرد هزيمة وعلينا أن ننظر إلى الأمام، لقد حققنا نتيجة سيئة للغاية وأصبح المنافس المرشح الأول للفوز، نعترف بهذا ، ولكن علينا أن نلعب مباراة ثانية.



واختتم قائلا: الهزيمة لا تروق لنا وخاصة أمام ريال مدريد، الآن نشعر ببعض الحزن وهذا أمر منطقي بعد هزيمة كتلك الهزيمة، ولكنها مسألة وقت حتى نعيد شحن بطارياتنا.