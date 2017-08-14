كوتينيو يغيب عن مواجهة ليفربول وهوفنهايم

أعلن ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن لاعب الوسط فيليب كوتينيو لم ينضم إلى تشكيلة من 22 لاعبا سافرت إلى ألمانيا لخوض مباراة الذهاب ضد هوفنهايم في الدور الأخير بتصفيات دوري أبطال أوروبا.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن كوتينيو طلب الرحيل عن ليفربول في الأسبوع الماضي بعدما رفض ناديه عرضا ثانيا من برشلونة للتعاقد معه مقابل 100 مليون يورو.

وغاب اللاعب البرازيلي عن التعادل 3-3 مع واتفورد في الدوري المحلي يوم السبت، بسبب إصابة في الظهر وأكد يورغن كلوب مدرب ليفربول، أنه لا يتحكم في مستقبل لاعب منتخب البرازيل البالغ عمره 25 عاما.

ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي الحالية فإن مشاركة كوتينيو في التصفيات أمام هوفنهايم لن تمنعه من المشاركة مع فريق آخر في دور المجموعات بدوري الأبطال خلال الموسم الحالي.

ويفتقد ليفربول لجهود المهاجم دانييل ستوريدج للإصابة، عندما يحل ضيفا على هوفنهايم يوم الثلاثاء قبل أن تتجدد المواجهة في الأسبوع المقبل في استاد أنفيلد.