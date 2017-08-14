كوستا الغاضب: تشيلسي عاملني كـ"مجرم".. ولا أحترم كونتي

وجه المهاجم الإسباني دييغو كوستا انتقادات لاذعة لطريقة تعامل ناديه تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم ومدربه الإيطالي أنطونيو كونتي معه، مشددا على أنه ليس "مجرما".

وكان كونتي أبلغ كوستا (28 عاما) في نهاية الموسم الماضي عبر رسالة نصية أنه لن يكون ضمن مخططاته للموسم الجديد. وبعد استبعاده عن الفريق الأول، توجه كوستا إلى البرازيل.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي مايل" الإنجليزية، الاثنين، كشف كوستا أن تشيلسي "يريد بيعه إلى الصين"، إلا أنه أبدى رغبته بالعودة إلى صفوف فريقه السابق أتلتيكو مدريد، الممنوع حتى يناير المقبل من إبرام تعاقدات جديدة بموجب عقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال كوستا المولود في البرازيل: أنتظر من تشيلسي أن يطلق سراحي. لم أكن أريد الرحيل، كنت سعيدا. لكن عندما لا يريدك المدرب، فعليك الرحيل. مضيفا: حدثت أمور مع المدرب في يناير. كنت على وشك تجديد عقدي إلا أنهم قرروا التريث. أعتقد أن المدرب كان وراء ذلك. لقد طلب أن يحصل هذا الأمر.

وكشف: منحوني أسبوع راحة، إلا أنه بعد ذلك كانت الأمور أشبه بعقوبات متواصلة. الآن يريدون مني التدرب مع الفريق الاحتياطي. لن أقوم بذلك. أنا لست مجرما ولست مخطئا هنا، وإذا أرادوا تغريمي فليقوموا بذلك.

وشدد كوستا على أنه يحترم كونتي كمدرب: قام بعمل جيد ويمكنني رؤية ذلك. لكن كشخص لا أحترمه، فهو ليس مدربا قريبا من اللاعبين. يأخذ مسافة عنهم، ولا يتمتع بالكاريزما.

وأكد كوستا أنه في ظل عدم قدرة أتلتيكو على التعاقد مع لاعبين، فإنه مستعد للانتظار عاما كاملا وعدم اللعبب، وأوضح: رغبتي هي في العودة إلى أتلتيكو. لقد رفضت عروضا أخرى. كانوا يريدون بيعي إلى الصين أو أندية أخرى. إذا غادرت سأذهب إلى النادي الذي أرغب في الذهاب إليه، وليس إلى النادي الذي يدفع أكثر.

وزاد: أنا مستعد للبقاء في البرازيل من دون أن ألعب لمدة عام حتى ولو غرمني تشيلسي طوال هذه الفترة ولم يقم بدفع مستحقاتي. سأعود أقوى من السابق. لو كنت مخطئا لعدت الآن وقمت بما يطلبونه.

وكان كوستا الذي انضم إلى تشيلسي قادما من أتلتيكو في صيف العام 2014، ساهم في إحراز ناديه لقبي الدوري عامي 2015 و2017. وسجل كوستا في الدوري الممتاز الموسم الماضي 20 هدفا.