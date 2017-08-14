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لاتسيو يكسر عناد يوفنتوس ويخطف كأس السوبر

المصدر: روما - د ب أ
لاتسيو حقق كأس السوبر للمرة الرابعة
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كسر لاتسيو هيمنة يوفنتوس على الألقاب المحلية في كرة القدم الإيطالية وتوج يوم الأحد بلقب بطولة كأس السوبر الإيطالي اثر تغلبه على يوفنتوس 3 - 2 في الاستاد الأولمبي بالعاصمة روما.

وباغت لاتسيو منافسه يوفنتوس (فريق السيدة العجوز) بهدف الفوز القاتل في الوقت بدل الضائع ليحرز لقبا غاليا في افتتح فعليات الموسم الجديد.

وأنهى لاتسيو الشوط الأول لصالحه بهدف سجله شيرو إيموبيلي من ضربة جزاء في الدقيقة 32 ثم عزز اللاعب نفسه تقدم الفريق بالهدف الثاني في الدقيقة 54 .

ورد يوفنتوس بهدفين متتاليين في الدقائق الأخيرة من المباراة وسجلهما الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقتين 85 و90 ولكن أليساندرو مورغيا سجل هدف الفوز الغالي في الوقت بدل الضائع للمباراة.

كلمات دالّة

#لاتسيو, #يوفنتوس, #كأس السوبر الإيطالي

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