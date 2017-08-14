لاعبو ساوثهامبتون يرحبون بعودة فان ديك

قال ستيفن ديفيز لاعب وسط ساوثهامبتون يوم الإثنين إن لاعبي فريقه يرحبون بعودة فيرجيل فان ديك رغم طلبه الرحيل عن النادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.



وقدم فان ديك طلبا للرحيل الأسبوع الماضي وعبر عن خيبة أمله لرفض النادي الاستماع للعروض المقدمة إليه.



وحصل ديفيز على شارة القيادة في غياب فان ديك الذي استبعد من المباراة التي انتهت بالتعادل بدون أهداف مع سوانزي سيتي بداعي المرض.



وقال ديفيز للصحفيين: هذا موقف يخص فان ديك ولا أحد يعرف ما يدور برأسه لكننا هنا لندعمه ونرحب به بأذرع مفتوحة دون شك لما يتمتع به من كفاءة.



وارتبط اسم فان ديك في وسائل إعلام بريطانية بالانتقال إلى ليفربول الذي اضطر للاعتذار بعد التواصل مع اللاعب بطريقة غير قانونية في وقت سابق.



وتابع ديفيز: نتوق ونتمنى أن نحتفظ به في الفريق لأنه لاعب متميز ومهم في الملعب وفي غرفة الملابس.



وفشل ساوثهامبتون في التسجيل في اخر ست مباريات في الدوري على أرضه ويستضيف وست هام يونايتد يوم السبت المقبل.