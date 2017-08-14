مدير برشلونة يهاجم بيكيه.. وبوسكيتس: نريد بديلاً لنيمار

أشعلت الخسارة القاسية التي تعرض لها برشلونة أمام ريال مدريد في ذهاب كأس السوبر الإسباني، الخلافات داخل النادي الكاتالوني، بعدما حمّل بيب سيغورا، المدير العام للنادي، المدافع جيرارد بيكيه مسؤولية الخسارة الثقيلة أمام الغريم التقليدي، بينما خرج القائد سيرجيو بوسكيتس علناً للمطالبة بتعاقدات جديدة.

وتدخل بيكيه بشكل خاطئ على كرة عرضية من البرازيلي مارسيلو ليسكنها شباك زميله الألماني مارك أندريه تير شتيغن بالخطأ، وهو ما اعتبره سيغورا سبباً رئيسياً لخسارة ناديه مباراة ذهاب كأس سوبر إسبانيا والتي انتهت 3-1 لمصلحة الفريق العاصمي.

وقال سيغورا في تصريحات تلفزيونية أعقبت اللقاء: كنا جيدين حتى أحرز جيرارد بيكيه ذلك الهدف في مرمانا وتسبب ذلك بالهزيمة الثقيلة.

وربطت وسائل الإعلام الإسبانية تصريحات سيغورا تجاه بيكيه، بما قاله الأخير عن تباطؤ إدارة برشلونة بالتعامل مع قضية رحيل نيمار في المؤتمر الصحافي الذي سبق المواجهة عندما قال: الإدارة كانت بطيئة بالتعامل مع رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان، أنا كنت أعرف ذلك مسبقاً، لكن ليس دوري الذهاب إليهم وإبلاغهم بما يحدث، وظيفتي لعب كرة القدم فقط.

وفي تصريح آخر، يدل على خلافات بين اللاعبين وإدارة النادي، طالب قائد الفريق سيرجيو بوسكيتس من إدارة النادي التعاقد مع لاعبين جدد، وقال عقب الهزيمة أمام ريال مدريد: يجب أن نعزز صفوفنا بأسرع وقت، ليس بسبب النتيجة التي آلت إليها المباراة، بل لأننا نحتاج إلى لاعبين جدد في القائمة.

وفقد برشلونة نجمه نيمار الأسبوع الماضي بعدما انتقل إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، وتعرض إلى خسارة قاسية أمام ريال مدريد 3-1 في أول مباراة دون اللاعب البرازيلي.