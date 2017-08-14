نابولي يواجه نيس أوروبياً دون جمهور

منع جمهور نابولي الإيطالي من حضور مباراة فريقه في نيس الفرنسية ضمن الملحق المؤهل إلى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا لدواع أمنية، بحسب ما ذكر المضيف يوم الإثنين.

ويحل نيس ضيفا على نابولي الأربعاء في مباراة الذهاب، قبل أن يستضيف الفريق الإيطالي إيابا في 22 أغسطس على ملعبه "أليانز ريفييرا ستاديوم" دون جمهور الأخير الممنوع من التواجد حتى في "محيط" الملعب بسبب: "مخاطر جدية على سلامة الأشخاص والممتلكات"، بحسب الشرطة الفرنسية.

وسبق للسلطات الإيطالية أن منعت جمهور نيس من حضور مباراة الأربعاء على ملعب "سان باولو". ويعني قرار الشرطة الفرنسية أن الفريق المحلي سيحصل على التذاكر الـ3100 التي كانت مخصصة لجمهور الفريق المنافس في لقاء الإياب.

واتخذت السلطات الإيطالية والفرنسية هذا القرار بسبب المواجهات التي جرت عام 2015 بين جمهور الفريقين خارج "أليانز ريفييرا ستاديوم" خلال لقاء ودي بينهما.