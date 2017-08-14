نيمار يسجل في ظهوره الأول مع باريس سان جيرمان

احتفل النجم البرازيلي نيمار بمشاركته الأولى مع فريق باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوز مستحق غانغان 3- صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في المرحلة الثانية من المسابقة.

وشارك نيمار مع باريس سان جيرمان أمام غانغان في المباراة منذ بدايتها، وقدم أداء جيدا طوال المباراة حيث سجل هدفا وصنع اثنين.

وكان نيمار سببا في الهدف الأول، الذي أحرزه فريقه في الدقيقة 52 ،عندما مرر نيمار كرة بينية اصطدمت بقدم أحد مدافعي غانغان، وغيرت اتجاهها ليستلمها جوردان إيكوكو الذي أعاد الكرة للحارس لكن الكرة سكنت المرمى.

وصنع نيمار الهدف الثاني لفريقه والذي جاء في الدقيقة 62،عندما مرر تمريرة بينية إنفرد على إثرها إدينسون كافاني بحارس غانغان ووضع الكرة داخل المرمى.

واختتم نيمار ادائه الجيد في المباراة بإحرازه الهدف الثالث لباريس سان جيرمان في الدقيقة 82 ،عندما مرر إدينسون كافاني كرة عرضية من داخل منطقة جزاء غانغان من الناحية اليسرى ليقابلها نيمار بتسديدة لتدخل الكرة المرمى.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني،بفارق الأهداف خلف ليون المتصدر ، فيما توقف رصيد غنغان عند ثلاث نقاط في المركز الثاني عشر مناصفة مع ستراسبورغ.

ولم يشارك نيمار في مباراة فريقه الأولى في الدوري أمام أميان، على الرغم من تقديم اللاعب إلى جماهير الفريق ، قبل المباراة ، وذلك بسبب عدم وصول بطاقته الدولية التي وصلت للاتحاد الفرنسي يوم الجمعة الماضي.

وكان باريس سان جيرمان قد تعاقد مع النجم البرازيلي الاسبوع الماضي، بعدما دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع برشلونة ، والذي بلغت قيمته 222 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.