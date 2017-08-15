بارتوميو يدفع 112 مليون يورو بحثاً عن تشافي.. ولم يجده

أنفق جوزيه ماريا بارتوميو 112 مليون يورو عقب رحيل تشافي هرنانديز قبل موسمين لتعويض متوسط الميدان الماهر، عن خط وسط برشلونة لكنه فشل.



ووفقا لتقرير نشرته صحيفة ماركا الاسبانية يوم الثلاثاء فإنه منذ رحيل تشافي عن النادي الكاتالوني صيف 2015 بعد 17 موسما قضاها مع الفريق، أنفق النادي 112 مليون يورو على التعاقد مع لاعبين في نفس مركزه بخط الوسط لكن لم ينجح أحد.



وتعاقد برشلونة مع أردا توران من اتلتيكو مدريد مقابل 34 مليون يورو، ولكن اللاعب اقترب كثيرا من الرحيل عن الفريق، وربما العودة لفريقه السابق اتلتيكو.



كما تعاقد برشلونة مع أندريه جوميش من فالنسيا الصيف الماضي مقابل 35 مليون يورو لكنه فشل في إثبات وجوده مع الفريق.

وواصل النادي الكاتالوني مساعيه من خلال ضم دينس سواريز مقابل ثلاثة ملايين يورو لكنه لم ينجح في تثبيت أقدامه في التشكيل الأساسي قبل أن يقدم على ضم البرازيلي باولينيو مقابل 40 مليون يورو .