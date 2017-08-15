بوسكيتس: رحيل نيمار أفقد برشلونة خطورته

شدد لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم سيرجيو بوسكيتس، الثلاثاء، على حاجة ناديه إلى التحسن "كفريق" لتعويض انتقال المهاجم البرازيلي نيمار إلى باريس سان جرمان الفرنسي، وعدم الاكتفاء بضم لاعبين لشغل مركزه.

وتأتي تصريحات بوسكيتس عشية لقاء الإياب للكأس السوبر الإسبانية مع الغريم ريال مدريد، الفائز ذهابا على ملعب برشلونة 3-1. ويستضيف النادي الملكي مباراة الإياب على ملعبه سانتياغو برنابيو، عند الساعة التاسعة من مساء الأربعاء بتوقيت غرينيتش.

وقال بوسكيتس في مؤتمر صحافي: "من الواضح أنه برحيل نيمار، فقد الفريق الكثير من الناحية الهجومية"، التي كان البرازيلي يشكل ثالث أضلاعها مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغواياني لويس سواريز.

وشدد لاعب الوسط الدولي على أن برشلونة الساعي إلى التعاقد مع لاعبين مثل البرازيلي فيليبي كوتينيو من ليفربول الانجليزي والفرنسي عثمان ديمبيلي من بوروسيا دورتموند الالماني، ألا يكتفي بضم لاعبين، بل تطوير أدائه بشكل كامل، لاسيما بعد الخسارة أمام ريال.

وقال: "كل من يأتي سيكون مرحبا به. في غياب نيمار ثمة نقص في لاعبي الهجوم، لكن كما قلت سابقا، أن نصبح أفضل يعني أن نتحسن في كل المراكز وكل النواحي. ثمة نيمار واحد والآن لم يعد موجودا معنا، لذا علينا التطلع قدما ومحاولة التحسن كفريق".

واعتبر بوسكيتس أن النقص الهجومي "واضح لدرجة تجعلك تدرك من أي طراز من اللاعبين"، في إشارة إلى نيمار الذي انتقل في وقت سابق هذا الشهر إلى باريس سان جرمان مقابل 222 مليون يورو، في صفقة جعلت منه أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وكان برشلونة أعلن الاثنين ضم لاعب الوسط البرازيلي باولينيو مقابل 40 مليون يورو قادما من نادي غوانجهو ايفرغراند الصيني، في أول تعاقد يبرمه منذ انتقال نيمار، علما أن ليفربول ودورتموند رفضا خلال الفترة الماضية، عروض النادي الكاتالوني لضم كوتينيو وديمبيلي.

واعتبر مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي ان باولينيو سيقدم بعدا إضافيا لخط وسط النادي الكاتالوني: "من وجهة نظر بدنية، هو لاعب قادر على التأقلم والتنويع (...) ليس لدينا لاعب آخر مثله في الفريق".