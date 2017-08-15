لماذا غادر تيفيز الصين وعاد إلى الأرجنتين؟

حصل كارلوس تيفيز على إذن بالعودة إلى الأرجنتين، من أجل الخضوع للعلاج من إصابة في الساق لكن بعد أن تعهد كتابيا بالعودة إلى فريق شنغهاي شينهوا الصيني قبل نهاية الشهر الجاري.



وزادت التكهنات في وسائل الإعلام المحلية حول رغبة مهاجم مانشستر يونايتد ويوفنتوس السابق في العودة إلى بوكا جونيورز الأرجنتيني الذي باعه إلى شينهوا مقابل 11 مليون يورو (12.93 مليون دولار) في يناير الماضي.

وشارك تيفيز (33 عاما) في 11 مباراة فقط بالدوري الصيني وسجل هدفين واعتبر البعض أن تواضع مستواه يعود إلى إصابته لأول مرة في أبريل الماضي.



وطلب تيفيز من شينهوا السماح له بالعودة إلى بوينس أيرس للخضوع للعلاج هناك.



ونقلت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست عن نادي شينهوا قوله: "وفقا لطلب كارلوس تيفيز وبعد مناقشات وافقنا على طلبه".



وأضاف: "حصل على إذن بالعودة إلى الأرجنتين والخضوع للعلاج.. ويجب أن يعود إلى الفريق يوم 30 أغسطس للمشاركة في المران".

ووقع تيفيز على عقد لمدة عامين مع شينهوا في يناير الماضي، وذكرت تقارير أنه من أعلى لاعبي العالم أجرا.



لكن يوجد بند في التعاقد ينص على أن بوكا جونيورز سيعيد أكثر من نصف قيمة بيع اللاعب إذا لم يستمر لمدة موسمين مع شينهوا.