دوامة من الأزمات تحيط بالبطل تشيلسي

بعد إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وبفارق سبع نقاط عن أبرز منافسيه، بدأ أن تشيلسي لا يشعر بالراحة تماما هذا الموسم وبعد خوض أول لقاء فقط.



وخسر تشيلسي 3-2 أمام بيرنلي يوم السبت الماضي في لقاء أنهاه حامل اللقب بتسعة لاعبين في بداية محبطة لمشواره في الدوري. لكن المشكلات الموجودة في النادي تبدو أكبر من مجرد كبوة في الملعب.



وحتى خارج الملعب هناك أزمة بين المهاجم دييغو كوستا والنادي ويعكس ذلك وجود توتر على الأرجح بين المدرب أنطونيو كونتي والإدارة.



ويحتفظ الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي بهدوئه المعتاد لكن كونتي لم يقل الكثير في مؤتمراته الصحفية لنفي ما يتردد عن غضبه من نشاط ناديه في سوق الانتقالات.



وأنفق تشيلسي حوالي 124 مليون جنيه إسترليني (159.59 مليون دولار) لضم ألفارو موراتا من ريال مدريد وأنطونيو روديغر من روما وتيموي باكايوكو من موناكو لكن كونتي أكد بوضوح أنه يملك "تشكيلة صغيرة" عند الأخذ في الاعتبار محاولة المنافسة على لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.



وردا على سؤال في ليلة انطلاق الموسم عن سبب عدم ضم المزيد من اللاعبين قال كونتي: "يعمل الجميع في النادي لكن بكل تأكيد أعتقد أن هذا السؤال يمكن توجيهه لإدارة النادي وليس لي".



وأضاف: "ماذا يقولون لي؟ يجب علينا انتظار اللحظة المناسبة والحل الأنسب. يجب علينا الانتظار".



وبدأ من الغريب أن يوافق تشيلسي على بيع نيمانيا ماتيتش لاعب الوسط إلى الغريم مانشستر يونايتد. وهناك خلاف حول رغبة النادي أو المدرب في رحيله.



وقال جوزيه مورينيو مدرب يونايتد الحالي، وتشيلسي السابق، يوم الأحد بعدما تألق ماتيتش في الفوز 4-صفر على وست هام إنه لم يفكر في دفع لاعبه السابق للرحيل وأن حدوث شيء ما في تشيلسي فتح الباب أمام حسم الصفقة.



وأضاف مورينيو: "هذا يعتمد على ما يحدث أو ما كان يحدث خلف الأبواب. لا أعرف".



وتابع: "لكني لم أؤثر عليه أو أؤثر على تشيلسي. لم أكن أفكر أبدا أنه يمكن إتمام الصفقة إلا لو حدث شيء استثنائي ويبدو أن هذا ما حدث لأن وكيله أبلغني ‭‭‭'‬‬‬يمكنك ضمه وعليك فقط أن تدفع‭‭‭'‬‬‬".



وذكرت تقارير أن كونتي يشعر بالإحباط بسبب عدم التعاقد مع روميلو لوكاكو مهاجم إيفرتون الذي انتقل إلى يونايتد وهناك تكهنات بوجود حالة انقسام في النادي حول نوعية اللاعبين المطلوب ضمهم.



لكن يظهر حاليا وجود خلافات كبيرة في النادي.



وبعد يوم واحد من إجراء كوستا مقابلة لانتقاد النادي نقلت صحيفة ذا تايمز البريطانية عن "مصادر رفيعة في تشيلسي" قولها إن كونتي يريد ضم لاعبين أصحاب خبرة قادرين على اللعب بقوة لفترة قصيرة لكن النادي يهتم أكثر بضم المواهب الشابة.



وربما لا تزال تشكيلة تشيلسي صغيرة لكن هذا يثير التساؤلات حول استمرار النادي في التفريط في العديد من لاعبيه خلال الصيف.



وانتقل ناثان آكي إلى بورنموث وناثانيل تشالوباه إلى واتفورد كما تعاقد ليفربول مع دومينيك سولانكي في صفقة انتقال حر ووافق تشيلسي على إعارة روبن لوفتوس-تشيك وتامي أبراهام وكورت زوما وإيزي براون وكيسي بالمر.



وستصبح التشكيلة محدودة بشكل أكبر من ذلك أيضا عندما يلعب تشيلسي في استاد ويمبلي مع توتنهام هوتسبير يوم الأحد المقبل.



وسيغيب عن قمة لندن بسبب الإيقاف القائد والمدافع جاري كاهيل ولاعب الوسط الإسباني سيسك فابريجاس بعد طردهما أمام بيرنلي.