رونالدو وميسي وبوفون يتنافسون على أفضلية أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يوم الثلاثاء عن القائمة المختصرة للاعبين لجائزة أفضل لاعب أوروبا هذا العام والتي ضمت البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي والحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون.



وسيتم الإعلان عن اسم اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في موسم 2016-2017 في 24 أغسطس الجاري على هامش قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



وفاز رونالدو هداف ريال مدريد الإسباني وميسي هداف برشلونة بالجائزة مرتين من قبل، بينما لم يفز بوفون حارس منتخب إيطاليا /باللقب من قبل.



وضمت القائمة أيضا الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد وزميليه في النادي الملكي الألماني توني كروس والإسباني سيرخيو راموس والأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالي والفرنسي كيليان مبابي لاعب موناكو الفرنسي والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.