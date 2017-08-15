زيدان عن رونالدو: منزعجون جداً لإيقافه

أعرب المدرب الفرنسي لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم زين الدين زيدان الثلاثاء، عن انزعاجه من عقوبة الايقاف خمس مباريات بحق نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب طرده ودفعه الحكم في ذهاب الكأس السوبر ضد برشلونة الأحد.

وتأتي تصريحات زيدان عشية مباراة الاياب على ملعبه سانتياغو برنابيو، والتي يدخلها النادي الملكي متقدما ذهابا 3-1. الا انه سيفتقد رونالدو في هذا اللقاء، إضافة الى أربع مباريات في المراحل الأولى من الدوري الاسباني الذي ينطلق في نهاية هذا الأسبوع.

وتلقى رونالدو في مباراة الذهاب على ملعب كامب نو، والتي شارك فيها كبديل في الشوط الثاني، بطاقة صفراء أولى بعد خلعه قميصه احتفالا بهدف منح من خلاله فريقه التقدم 2-1، وسرعان ما تلقى بطاقة صفراء ثانية لسقوطه اثر احتكاك مع المدافع الفرنسي سامويل أومتيتي، في ما اعتبرها الحكم تحايلا للحصول على ركلة جزاء. وبعد رفع البطاقة الحمراء في وجهه، قام أفضل لاعب في العالم بدفع الحكم ريكاردو دي بورغوس بنغويتكسيا قبل مغادرة أرض الملعب.

وقال زيدان الثلاثاء تعليقا على البطاقة الحمراء العاشرة لرونالدو في مسيرته: "نحن منزعجون جدا (...) عندما تنظرون إلى كل ما جرى، وتفكرون بأن رونالدو لن يلعب خمس مباريات... الأمر يثير الغيظ".

وأوضح الاتحاد الإسباني الاثنين أن عقوبة الايقاف تشمل مباراة واحدة بسبب الطرد، وأربع مباريات بسبب دفع الحكم. وتقدم ريال بطلب استئناف عقوبة الطرد، أملا في تخفيض العقوبة الى أربع مباريات في حال الموافقة على طلب الاستئناف. ويرجح البت بهذه المسألة قبل مباراة الأربعاء، والمقررة الساعة التاسعة مساء بتوقيت غرينيتش.

وأوضح زيدان ان رونالدو "منزعج لأنه يريد اللعب، وعندما لا يلعب لا يكون سعيدا".

ولم يشارك رونالدو (32 عاما) سوى في نحو 25 دقيقة من المباراة، تمكن خلالها من تسجيل الهدف الثاني لحامل لقب الدوري ودوري أبطال أوروبا، قبل نهاية المباراة بعشر دقائق. وعلى اثر احتفاله بالهدف، نال البطاقة الصفراء، وأتبعها ببطاقة ثانية بعد دقيقتين فقط.

واعتبر مدافع ريال داني كارفاخال ان "إيقاف رونالدو (لخمس مباريات) مبالغ به"، آملا في ان تقوم لجنة الاستئناف "بخفضه".

وفي سياق آخر، شدد زيدان الذي أعلن الأسبوع الماضي انه سيمدد عقده مع النادي الذي يقوده منذ مطلع عام 2016، انه غير مستعجل للتعاقد مع لاعبين قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية في 31 أغسطس، على رغم تخلي النادي عن ألفارو موراتا لصالح تشلسي الانكليزي، وماريانو دياز لليون الفرنسي، والكولومبي خاميس رودريغيز على سبيل الاعارة لبايرن ميونيخ الالماني.

وشدد على ان "كل شيء يمكن ان يحصل حتى 31 أغسطس، لكن يمكنني ان أقول انني سعيد جدا باللاعبين الموجودين".

وربطت التقارير الصحافية بشكل كبير بين ريال والمهاجم الصاعد لنادي موناكو بطل فرنسا كيليان مبابي، الا ان الأخير يبدو أقرب الى باريس سان جرمان، في حال أراد الرحيل ووافق ناديه على ذلك.