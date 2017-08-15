غلطة سراي يعلن تعاقده مع الجزائري فيغولي

أعلن غلطة سراي المنافس في الدوري التركي لكرة القدم، تعاقده مع الجزائري سفيان فيغولي، لاعب وست هام يونايتد لمدة خمس سنوات مقابل 4.25 مليون يورو (5.01 مليون دولار).

وقضى اللاعب البالغ عمره 27 عاما موسما واحدا مع وست هام بعد الانتقال إليه قادما من فالنسيا الإسباني في العام الماضي.

وأحرز فيغولي أربعة أهداف في 27 مباراة مع وست هام، من بينهم هدف في مرمى دومجاله في الدوري الأوروبي في يوليو من العام الماضي في المباراة الأولى للفريق على ستاد لندن.

وبدأ فيغولي مسيرته مع جرونوبل الفرنسي قبل الانتقال إلى فالنسيا.

وشارك اللاعب المولود في باريس مع منتخبات فرنسا للناشئين والشباب قبل أن يختار اللعب للجزائر وأحرز هدفها الأول في كأس العالم بعد 28 عاما عندما هز شباك بلجيكا من ركلة جزاء في 2014.