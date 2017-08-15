فالفيردي: برشلونة قادر على العودة أمام ريال مدريد

أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة ثقته في قدرة فريقه على الرد بقوة في مباراة الإياب بكأس السوبر الإسباني موضحا أنه لا يوجد مستحيل.



وخسر برشلونة 1 - 3 على ملعبه يوم الأحد أمام منافسه التقليدي العنيد ريال مدريد في مباراة الذهاب فيما يلتقي الفريقان إيابا غدا الأربعاء على استاد "سانتياغو برنابيو" معقل الريال في العاصمة الإسبانية مدريد.



وأشار فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي لفريقه قبل مباراة الأربعاء إلى ثقته بلاعبي الفريق وقدرة برشلونة على الرد في مباراة الإياب وتحويل النتيجة لصالحه.



وقال فالفيردي : ما من شيء مستحيل... تركيزنا لا يزال منصبا على تحقيق الفوز في مباراة الإياب وانتزاع اللقب، والوضع صعب ومعقد ، ولكننا لم نستسلم.



وطالب فالفيردي لاعبيه بتقديم أداء أقوى وأكثر خطورة والتصدي بشكل أكبر للتحول السريع في أداء المنافس من الدفاع إلى الهجوم.



واعترف فالفيردي : علينا أن نصنع العديد من الفرص التهديفية حتى نستطيع هز الشباك... الهجوم يمثل ضرورة ملحة بالنسبة لنا وعلينا التصدي لهجماتهم المرتدة السريعة ولحيلهم.



ويرى فالفيردي أن برشلونة فريق يحتاج للأداء الجماعي في الدفاع والهجوم من أجل تحقيق الفوز. الأمر يتعلق بالدفاع والهجوم بالفريق بأكمله.



ولدى سؤاله عما إذا كان يرى تفوق الريال على فريقه في الوقت الحالي ، استنكر فالفيردي هذا ، وقال : ما من أحد يقبل أن نعترف بأن منافسنا أفضل. ربما كان أكثر دقة في مباراة ، وهو أمر بسيط.



وكان فالفيردي أكثر مراوغة بشأن تعليقه على عقوبة الإيقاف خمس مباريات والتي فرضت على البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الريال بعد طرده في مباراة الذهاب.



وقال فالفيردي : لا أعلم ما إذا كان طردا عادلا أم لا. ليس لدي ما أقوله بهذا الشأن. لا أتفهم العقوبات كثيرا.



ولدى سؤاله عن مستقبل عدد من اللاعبين ومن بينهم البرازيلي باولينيو المنضم حديثا للفريق ، قال فالفيردي إنه لاعب يمكنه أن يمنح مهارات متنوعة للفريق.