الإصابة تغيب إنيستا عن موقعة إياب "السوبر"

سيغيب اندريس أنيستا لاعب وسط برشلونة عن مباراة الإياب في كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم أمام ريال مدريد غدا الأربعاء، عقب تعرض لإصابة في الفخذ.

وأعلن برشلونة أن قائده انيستا سيغيب عن المباراة عقب عدم قدرته على التدريب مع بقية أعضاء التشكيلة قبل خوضهم لقاء الغد على ستاد سانتياغو برنابيو حيث سيسعى برشلونة لقلب تأخره بنتيجة 3-1.



وابتلي انيستا (33 عاما) بمشكلة الاصابات الموسم الماضي ونادرا ما بلغ قمة مستواه. وانضم لاعب الوسط لزميليه رافينيا الكانتارا وتوماس فيرمالين ضمن قائمة الاصابات في كامب نو.



ولم يكشف برشلونة عن المدى الزمني لتعافي انيستا الذي ربما يغيب أيضا عن بداية دوري الدرجة الأولى الإسباني يوم الأحد المقبل، عندما يستضيف برشلونة منافسه ريال بيتيس.