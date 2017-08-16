الإصابة تغيب شورله عن دورتموند 4 أسابيع

أعلن بروسيا دورتموند المنتمي لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الأربعاء، غياب أندريه شورله عن بداية الموسم والابتعاد لشهر واحد بسبب مشكلة عضلية في الفخذ.

وعاد شورله، الفائز بكأس العالم 2014، من الإصابة وشارك لمدة ساعة واحدة بعد اللعب مع دورتموند في الدور الأول لكأس ألمانيا أمام ريلازينجن-أرلين يوم السبت.

وقال دورتموند في بيان: "سيكون في حاجة إلى الحصول على فترة راحة لحوالي أربعة أسابيع".

ولم يتضح متى تعرض شورله للإصابة لكنه من المرجح أن يغيب عن تشكيلة ألمانيا في تصفيات كأس العالم 2018 أمام جمهورية التشيك في أول سبتمبر وبعدها أمام النرويج في الرابع من سبتمبر.

وتأهل دورتموند، صاحب المركز الثالث في الدوري بالموسم الماضي، إلى دور المجموعات في دوري الأبطال، وسيبدأ مشواره في المسابقة أمام فولفسبورغ يوم السبت المقبل.