فينغر يؤكد بقاء تشامبرلين

قال الفرنسي آرسين فينغر، المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي يوم الأربعاء، إن لاعب خط الوسط أليكس أوكسليد-تشامبرلين سيبقى ضمن صفوف الفريق، وذلك رغم ما يتردد حول رغبة تشيلسي في التعاقد مع اللاعب.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 23 عاما، مع أرسنال بنهاية الموسم الجديد، لكن فينغر أبدى ثقته في التوصل لاتفاق حول تجديد العقد.

وقال فينغر في مؤتمر صحافي عقد يوم الأربعاء: "أقدر هذا اللاعب بشدة".

وأضاف: "أود استمراره هنا لفترة طويلة وأثق في أنه سيكون خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة، اللاعب الإنجليزي الذي يتابعه الجميع".