كوتينيو: لا أرغب بتمثيل ليفربول مجدداً

أبلغ اللاعب البرازيلي فيليبي كوتينيو، ناديه ليفربول، بعدم رغبته باللعب مجدداً وتمثيل صفوفه حتى لو كلفه قراره خانته في قائمة المنتخب البرازيلي.

وذكرت وسائل إعلام إنجليزية من بينها صحيفة ميرور، وموندو ديبورتيفو الإسبانية، أن رغبة اللاعب البرازيلي تتمثل في ارتداء شعار برشلونة، بعدما أبدى الأخير رغبته الجادة في استقطاب صانع الألعاب عوضا عن مواطنه نيمار الذي رحل إلى صفوف باريس سان جيرمان.

وكان النادي الإنجليزي رفض عرضين من برشلونة خلال الأيام القليلة الماضية، وصل أعلاهما إلى قرابة 90 مليون يورو، ما دفع باللاعب البرازيلي إلى الوقوف في وجه ناديه والمطالبة الجادة بالرحيل.

وانتقل كوتينيو من إنتر الايطالي إلى ليفربول عام 2013 مقابل 8,5 مليون جنيه إسترليني (9,4 مليون يورو)، وسجل له 42 هدفا في 182 مباراة، وكان وقع في يناير الماضي عقدا جديدا لمدة 5 أعوام.