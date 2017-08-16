ليفربول يهزم هوفنهايم.. ويقترب من دور المجموعات

وضع ليفربول الإنجليزي قدما في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا بفوزه الثمين 2 - 1 على مضيفه هوفنهايم الألماني اليوم الثلاثاء في ذهاب الدور الفاصل لتحديد المتأهلين لدور المجموعات بالبطولة.



وفي مدينة سينسهايم الألمانية ، انتزع ليفربول فوزا غاليا على مضيفه هوفنهايم بهدفين سجلهما ترينت ألكسندر أرنولد وهافارد نوردفيت لاعب هوفنهايم عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقتين 35 و74 مقابل هدف سجله مارك ألكسندر أوث في الدقيقة 87 .



كما قطع سيسكا موسكو الروسي أكثر من نصف الطريق نحو التأهل بفوزه 1 - صفر على مضيفه يونغ بويز السويسري. واقترب فريق آبويل نيقوسيا القبرصي من التأهل لدور المجموعات بفوزه الثمين 2 - صفر على سلافيا براغ التشيكي في مباراة أخرى بنفس الدور الذي شهد أيضا فوز كارباكا أجدام من أذربيجان على كوبنهاغن الدنماركي 1 - صفر وتعادل سبورتنغ لشبونة البرتغالي مع بوخارست الروماني سلبيا

