نيوكاسل يضم المهاجم الإسباني خوسيلو إلى صفوفه

قال رفائيل بنيتز، مدرب نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء، إنه سعيد بالتعاقد مع الإسباني خوسيلو مهاجم ستوك سيتي غريمه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووقع مهاجم إسبانيا السابق تحت 21 عاما، الذي لعب في ريال مدريد وسيلتا فيغو وهوفنهايم، على عقد لمدة ثلاث سنوات. وذكرت تقارير محلية أن قيمة الصفقة تبلغ خمسة ملايين جنيه إسترليني (6.44 مليون دولار).

وسجل خوسيلو أربعة أهداف في 27 مباراة مع ستوك قبل أن ينضم إلى ديبورتيفو لاكورونيا على سبيل الإعارة في الموسم الماضي.

وقال بنيتز في بيان: "نحن نعرف خوسيلو منذ أيامه في أكاديمية ريال مدريد، ونحن ندرك أنه يملك مستقبلا واعدا للظهور معنا بشكل قوي".

وأضاف: "هو يملك خبرة في كرة القدم الإنجليزية والدوري الممتاز، وهذا شيء وضعناه في اعتبارنا. نعتقد أنه إذا نجحنا في استخراج أفضل إمكانياته سيمثل صفقة جيدة".

وبدأ نيوكاسل مشواره في الدوري بالخسارة 2-صفر أمام توتنهام هوتسبير، وسيلعب في الجولة الثانية في ضيافة هدرسفيلد تاون يوم الأحد المقبل.