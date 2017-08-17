الاتحاد البرتغالي يوقف رئيس سبورتينغ 6 أشهر

قرر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم إيقاف رئيس نادي سبورتينغ برونو دي كارفاليو ستة أشهر، لبصقه في وجه رئيس نادي أروكا المحلي كارلوس بينيو، في حادثة تعود إلى نوفمبر 2016.

وأعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد في بيان ليل الأربعاء، إيقاف دي كارفاليو ستة أشهر، وبينيو 20 أسبوعا، على خلفية مشادة بينهما في النفق المؤدي إلى غرف الملابس، بعد مباراة الفريقين في السادس من نوفمبر 2016، والتي فاز فيها فريق العاصمة سبورتينغ 3-صفر على نادي أروكا ومقره في شمال البلاد.

واتهم أروكا دي كارفاليو بالبصق في وجه بينيو، وهو ما نفاه نادي سبورتينغ الذي أحرز لقب الدوري المحلي 18 مرة آخرها موسم 2001-2002، ومتهما بينيو بمحاولة التعدي على دي كارفاليو.

واعتبر سبورتينغ أن العقوبة "غير عادلة" و"غير متناسبة" مع حجم القضية، مؤكدا نيته استئناف القرار لدى محكمة التحكيم الرياضي.