برشلونة يؤكد: اقتربنا من ضم كوتينيو وديمبلي

أكد بيب سيغورا، المدير الرياضي لبرشلونة، أن ناديه "اقترب" من ضم فيليب كوتينيو لاعب ليفربول، وعثمان ديمبلي من بروسيا دورتموند.

وتحدث سيغورا عقب الخسارة 2-صفر أمام ريال مدريد في إياب كأس السوبر الإسبانية، أمس الأربعاء، وتفوق صاحب الأرض 5-1 في مجموع المباراتين، وقال إن برشلونة يناقش تفاصيل التعاقد مع هذا الثنائي.

وأبلغ سيغورا محطة (تي.في3) الإسبانية التلفزيونية: "نحن اقتربنا من كوتينيو وديمبلي، ونحن نناقش تفاصيل التعاقد لكن لا نعرف متى سنحسم الصفقتين. نتمنى أن يكونا في صفوف برشلونة هذا الموسم".

ويتطلع برشلونة، الذي أعلن يوم الاثنين توصله لاتفاق لضم لاعب الوسط البرازيلي باولينيو مقابل 40 مليون يورو (47.19 مليون دولار)، لتعويض الفراغ الذي ظهر بعد رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

وذكرت تقارير بريطانية أن كوتينيو تقدم بطلب للرحيل بعدما رفض ليفربول عرضا ثانيا مقابل 100 مليون يورو من النادي الإسباني.

وأوقف دورتموند ديمبلي بعدما غاب اللاعب الفرنسي الدولي البالغ عمره 20 عاما عن المران وسط تكهنات بقرب انتقاله إلى إسبانيا.

ورفض دورتموند عرضا من برشلونة، وذكرت تقارير ألمانية أن النادي سيوافق على رحيل لاعبه إذا حصل على أكثر من 100 مليون يورو.

ويحتاج برشلونة إلى تدعيم صفوفه بوضوح بعدما خسر 3-1 على أرضه أمام ريال في لقاء الذهاب يوم الأحد الماضي، ثم تعثر 2-صفر رغم أن ريال خاض اللقاء بدون الثلاثي المؤثر كريستيانو رونالدو وجاريث بيل وإيسكو.