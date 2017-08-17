برشلونة يتلقى صدمة جديدة بغياب سواريز شهراً

تلقى برشلونة نكسة جديدة قبيل انطلاق الدوري الإسباني لكرة القدم، بتعرض مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز الى إصابة في الركبة ستبعده شهرا، بحسب ما أورد النادي الكاتالوني الخميس.

وأشار برشلونة في بيان عبر موقعه الالكتروني: "سيغيب لويس سواريز نحو أربعة أسابيع"، مضيفا أن "الفحوص التي أجريت صباح الخميس أكدت أن الأوروغوياني يعاني من تضخم في المفصل الخلفي لركبته اليمنى تعرض له في الشوط الثاني من مباراة الكلاسيكو الأربعاء في سانتياغو برنابيو".

وأصيب سواريز في مباراة الإياب لكأس السوبر الإسبانية التي أقيمت الأربعاء على ملعب غريمه ريال مدريد، وخسرها برشلونة صفر-2. وعلى رغم إصابته في الشوط الثاني، أكمل سواريز المباراة.

وأحرز ريال الكأس السوبر بعدما كان فاز ذهابا 3-1.

وسيغيب سواريز (30 عاما) عن المباريات الثلاث الأولى لبرشلونة في الدوري، ضد ريال بيتيس الأحد، وألافيس في 26 أغسطس، واسبانيول في 9 سبتمبر، ومن المرجح غيابه أيضا عن المباراة الأولى للفريق في دوري أبطال أوروبا في سبتمبر المقبل.

كما سيغيب عن مباراتي منتخب بلاده مع الأرجنتين والباراغواي في 31 أغسطس والخامس من سبتمبر على التوالي، ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى مونديال 2018 في روسيا.

وأعلن برشلونة ايضا أن مشاركة مدافعه الدولي جيرار بيكيه أمام بيتيس الأحد غير مؤكدة بسبب اصابة في الفخذ.

وتأتي هذه الغيابات في وقت لا يزال برشلونة يسعى إلى تعويض مهاجمه البرازيلي نيمار الذي انتقل هذا الشهر إلى باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.