رئيس ساوثامبتون يغلق الباب أمام رحيل فان ديك

أكد رالف كروغر، رئيس ساوثامبتون، أن عملية الاستحواذ الأخيرة لم تغير من خطط النادي المنتمي للدوري الإنجليزي بشأن الإبقاء على أبرز لاعبيه، وأكد عدم الموافقة على رحيل المدافع فيرغيل فان ديك خلال فترة الانتقالات الجارية.

واشترى جيشينغ غاو رجل الأعمال الصيني 80 بالمئة من أسهم النادي مقابل حوالي 210 ملايين جنيه إسترليني (271 مليون دولار) منذ أيام، وقال كروغر إن هذه الصفقة لن تترك أثرا فوريا على خططه التجارية.

وأبلغ رئيس ساوثامبتون صحيفة ديلي إيكو: "هذه الشراكة تمنحنا فرصة للتحرك بشكل مختلف في الأسواق العالمية".

واضطر المدافع الهولندي فان ديك إلى المران بشكل منفرد بعدما تقدم بطلب للرحيل وسط تكهنات برغبة ليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي في ضمه لكن كروغر يتمنى حل الموقف وإعادة اللاعب.

وقال: "لن نبيع أي لاعب لا نريده أن يرحل لذا هو ليس للبيع في فترة الانتقالات الجارية. لقد سبق أن قلنا ذلك أكثر من مرة".

وفقد ساوثامبتون عددا كبيرا من لاعبيه لمنافسين محليين في المواسم الأخيرة لكن كروغر يريد إبعاد عن الفريق سمعة أنه يبيع لاعبيه.