زيدان: سعيد.. وأطمح للمزيد مع ريال مدريد

أعرب المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، عن سعادته بإحراز كأس السوبر الإسبانية، وهو اللقب السابع له مع ناديه ريال مدريد الإسباني منذ توليه مهام الإشراف عليه خلفا لرافايل بنيتيز قبل نحو 20 شهرا.

وتوج النادي الملكي الإسباني بلقب كأس السوبر المحلية بفوزه إيابا على ملعبه سانتياغو برنابيو على غريمه برشلونة ليل الأربعاء 2-صفر، بعد تقدمه ذهابا على ملعب كامب نو بنتيجة 3-1.

وبذلك، أحرز زيدان الذي يتولى مهامه منذ يناير 2016، اللقب السابع له مع ريال، بعد لقب دوري أبطال أوروبا مرتين، والدوري الإسباني مرة واحدة، والكأس السوبر الأوروبية مرتين، وكأس العالم للأندية مرة واحدة.

وعلق زيدان على سجله بالقول: "أنا سعيد، أعشق ما أقوم به وبطبيعة الحال، إحراز سبعة ألقاب هو أمر مدهش".

وأضاف: "بداية الموسم شبيهة بنهاية الموسم. الفوز بالكأس السوبر الأوروبية مرتبط بفوزنا بدوري أبطال أوروبا، والفوز بالسوبر الإسبانية مرتبط بفوزنا بالدوري المحلي".

وتابع: "الآن نبدأ دورة جديدة تتضمن المنافسة على أربعة ألقاب"، في إشارة إلى الدوري والكأس المحليين، ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للاندية".

وختم: "سنحاول بذل قصارى جهودنا. ستكون الأمور معقدة لكننا سنكافح حتى النهاية".