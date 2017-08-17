الريال يعمق جراح برشلونة ويتوج بطلاً لكأس السوبر

تغلب ريال مدريد على غياب نجمه الشهير البرتغالي كريستيانو رونالدو وتوج بلقبه العاشر في بطولة كأس السوبر الإسباني، بعدما أكد تفوقه على منافسه التقليدي العنيد برشلونة بالتغلب عليه 2 -صفر مساء الأربعاء في إياب كلاسيكو السوبر الإسباني.

وأحرز الريال لقب البطولة بعد فوزه 5 - 1 في مجموع المباراتين حيس سبق له الفوز على برشلونة ذهابا 3 - 1 في عقر داره يوم الأحد الماضي.

ولقن الريال ضيفه درسا قاسيا على استاد "سانتياغو برنابيو" في مدريد واكتفى بهدفين في مباراة عانى فيها برشلونة الأمرين وكان مهددا بالخروج مهزوما بالعديد من الأهداف.

وحسم الريال المواجهة تماما في الشوط الأول بتسجيله هدفين نظيفين لينهي الشوط الأول بهذه الهدفين ويرفع النتيجة الإجمالية للمواجهة إلى 5 - 1 مما ضاعف من صعوبة المهمة على برشلونة الذي واصل ترنحه وقدم في مباراة الإياب عرضا متواضعا أسوأ مما قدمه ذهابا.

وافتتح ماركو أسينسيو التسجيل في مباراة الإياب بهدف مبكر للغاية في الدقيقة الرابعة ثم أضاف زميله الفرنسي كريم بنزيمة هدف الحسم النهائي في الدقيقة 39 .

وفي الشوط الثاني، استعاد برشلونة بعض قدراته الهجومية لكنه ظل عاجزا عن هز الشباك ليتعرض الفريق لهزيمة ثقيلة ستظل حاضرة في أذهان جماهيره حتى إشعار آخر.

وأكدت المباراة مجددا على معاناة برشلونة في غياب نجمه البرازيلي نيمار داسيلفا الذي ترك الفريق مؤخرا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة قياسية جعلته اللاعب الأغلى في تاريخ اللعبة حتى الآن.

وضاعف من صعوبة المواجهة على برشلونة غياب النجم المخضرم أندريس إنييستا للإصابة فيما لم يظهر كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز بالمستوى العالي الذي يحتاجه برشلونة لعبور كبوته.

وفي المقابل، تغلب الريال على غياب نجمه الشهير رونالدو بسبب الإيقاف خمس مباريات بعد واقعة طرده في مباراة الذهاب يوم الأحد الماضي والتي انتهت بفوز الريال 3 - 1.

وتواجد رونالدو في مدرجات الاستاد لتحفيز زملائه كما حرص على النزول سريعا إلى أرض الملعب بعد انتهاء اللقاء لتحية الفريق والتهنئة بإحراز اللقب بعد أسبوع واحد من الفوز بلقب السوبر الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي.