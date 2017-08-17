فان بيرسي يعود إلى تشكيلة هولندا بعد غياب طويل

اقترب روبن فان بيرسي، من العودة لتشكيلة منتخب هولندا لكرة القدم بعد غياب استمر نحو عامين، بعدما اختير مهاجم فناربخشه الأربعاء ضمن قائمة مبدئية لهولندا استعدادا لخوض مباراتين مهمتين بتصفيات كأس العالم.

واستدعى المدرب ديك أدفوكات أيضا الثنائي رايان بابل وإليرو إيليا ضمن القائمة التي تضم 32 اسما لمواجهة فرنسا متصدرة المجموعة الأولى يوم 31 أغسطس الجاري في باريس ثم بلغاريا في أمستردام يوم الثالث من سبتمبر.

وللمرة الأولى استدعي دوني فان دي بيك لاعب وسط أياكس أمستردام (20 عاما) الذي سجل هدفين في تصفيات دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.



وخاض فان بيرسي (34 عاما)، الذي سجل 50 هدفا في 101 مباراة دولية ليصبح أفضل هداف في تاريخ منتخب هولندا، آخر مباراة مع منتخب بلاده في الخسارة 3-2 أمام التشيك في تصفيات بطولة أوروبا في أكتوبر 2015 وسجل هدفا بالخطأ في مرماه ثم خرج من حسابات المدرب داني بليند الذي خلفه أدفوكات.



وقال أدفوكات في بيان نشره الاتحاد الهولندي للعبة: "عملت معه في فناربخشه وهناك أظهر قدراته. نحتاج للاعب مثل روبن لكن سنرى في الأسابيع المقبلة إن كان جاهزا بدنيا للعب".



وأضاف: "هذه قائمة مبدئية لذا يمكن أن يخرج بعض اللاعبين وقد يعودوا للتشكيلة في وقت لاحق".



وخاض بابل (30 عاما) مهاجم بشيكتاش آخر مباراة له مع هولندا في 2011 بينما لم يشارك إيليا، الذي يلعب في تركيا أيضا مع باشاك شهير، مع منتخب بلاده منذ 2012.



وتولى أدفوكات المهمة في مايو الماضي ويسعى للإبقاء على آمال بلاده في بلوغ النهائيات في روسيا العام المقبل إذ تحتل هولندا المركز الثالث برصيد عشر نقاط من ست مباريات بفارق ثلاث نقاط خلف فرنسا والسويد.