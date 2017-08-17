فيورنتينا يتعاقد مع نجل المدرب سيميوني

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم، تعاقده مع جيوفاني سيميوني، نجل الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، حتى 2022 قادما من نادي جنوة.

وسجل سيميوني (22 عاما) 12 هدفا في أول مواسمه بالدوري الإيطالي مع فريقه جنوة بعدما لعب فترة في الدوري الأرجنيتني مع ريفير بلايت وبانفيلد.

ولعب والده في إيطاليا مع بيزا، إنتر ميلان ولاتسيو خلال الفترة من 1997 حتى 2003.

وخاض سيميوني أول تدريباته مع فريقه الجديد يوم الخميس في الوقت الذي لم يظهر فيه المهاجم الكرواتي نيكولا كالينيتش في معسكر الفريق، ليشعل نار الإشاعات بقرب انتقاله لميلان.

ورحب فيورنتينا أيضا بلاعب الوسط الفرنسي غوردان فيرتو قادما من أستون فيلا ومواطنه فالينتين ايسيريك، وهو مهاجم تم التعاقد معه من نادي نيس، وتبقى قيمة انتقال الثلاثي غير معلنة.