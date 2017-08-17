نوير يغيب عن بايرن أمام ليفركوزن

قال كارلو أنشيلوتي، مدرب بايرن ميونيخ، إنه سيبدأ رحلة الدفاع عن لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بدون الحارس مانويل نوير عندما يواجه باير ليفركوزن غدا الجمعة.

وتعرض نوير حارس ألمانيا لكسر في قدمه في أبريل الماضي، ويعمل منذ ذلك الحين على العودة إلى الملاعب لكنه لن يشارك غدا، وفقا لما قاله أنشيلوتي.

وقال أنشيلوتي للصحافيين يوم الخميس: "مانويل نوير لن يشارك غدا. لن نخاطر بأي شكل".

ونجح بايرن، الذي يتطلع لتعزيز رقمه القياسي وإحراز اللقب للمرة السادسة على التوالي، في التفوق دون عناء كبير على المنافسين المحليين في آخر خمسة مواسم.

لكنه سيفتقد عدة لاعبين منهم جيروم بواتنغ وتياغو ألكانتارا وخابي مارتينيز والمنضم حديثا جيمس رودريجيز بسبب الإصابات.

وقال أنشيلوتي: "لدينا مجموعة من المصابين لكن هذه ليست مشكلة كبيرة".

لكن في المقابل سيستعد المدرب الإيطالي، الذي يقضي موسمه الثاني في ميونيخ، ديفيد ألابا وآرين روبن بعد تعافيهما من الإصابة.

وقال أنشيلوتي إن ألابا وروبن في حالة جيدة لكنه سيحدد التشكيلة غدا.