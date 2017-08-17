هل يوافق إبراهيموفيتش على عرض مورينيو التدريبي؟

أكدت الصحافة البريطانية، الخميس، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عرض على اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش منصبا في الجهاز الفني للفريق بعد أن يختتم مشواره كلاعب كرة قدم.

وتألق إبراهيموفيتش مع مانشستر يونايتد في الموسم الماضي لكنه قرر عدم تجديد تعاقده، الذي انتهي في يونيو من العام الجاري.

ويسعى مورينيو إلى تمديد تعاونه مع النجم السويدي، الذي انضم لمانشستر يونايتد في 2016 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال مورينيو الأسبوع الماضي في مقدونيا بعدما خسر كأس السوبر الأوروبي أمام ريال مدريد الإسباني: "نحن نتحدث عن إمكانية بقائه معنا".

وطبقا لمقال نشرته صحيفة "ذي اندبندنت" البريطانية، عرض مورينيو على اللاعب الدولي السويدي السابق تقلد أحد المناصب في الفريق بعد اعتزاله لكرة القدم.

وسجل ابراهيموفيتش 28 هدفا في 46 مباراة لعبها بقميص مانشستر يونايتد، قبل أن تجبره إصابة قوية في الركبة على إنهاء موسمه مبكرا.