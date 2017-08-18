الفرنسي ماتويدي يرتدي قميص يوفنتوس

انتقل لاعب الوسط الدولي الفرنسي، بليز ماتويدي، من باريس سان جيرمان إلى يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم الستة الأخيرة، بحسب ما أعلنه الناديان الجمعة.

وكانت عملية انتقال ماتويدي وشيكة بعد إعلان فريق السيدة العجوز الخميس أن اللاعب "أنهى الزيارة الطبية".

وشكر النادي الفرنسي ماتويدي على "تفانيه في الدفاع عن ألوان قميص النادي ومن خلال تمثيله في مبادرات مختلفة".

ووصل ماتويدي (30 عاما و58 مباراة دولية و8 أهداف) الأربعاء إلى مدينة تورينو، وأجرى ليلا فحوصا طبية أولية.

وأشار يوفنتوس على موقعه الرسمي إلى أن الصفقة بلغت 20 مليون يورو، إضافة إلى 10.5 مليون يورو كمكافآت إضافية، ومن شأن هذا المبلغ أن يخفف من الأعباء المالية لنادي العاصمة الفرنسية الذي دفع رقما خياليا هو 222 مليون يورو للتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني.

وانتقل ماتويدي إلى باريس سان جيرمان صيف العام 2011 قادما من سانت اتيان، وأحرز معه العديد من الألقاب (4 مرات بطل فرنسا، 3 مرات بطل الكأس، 4 مرات بطل كأس الرابطة، 4 مرات كأس الأبطال المحلية).

ويعد ماتويدي اللاعب الأكثر خوضا للمباريات منذ انتقال ملكية النادي الفرنسي لهيئة الاستثمار القطرية حيث لعب 295 مباراة سجل خلالها 33 هدفا وقام بـ 30 تمريرة حاسمة.