اينتراخت يعلن تعاقده مع بواتينغ

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

أعلن نادي اينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم يوم الجمعة، إبرام صفقة التعاقد مع لاعب خط الوسط كيفن-برينس بواتينغ لمدة ثلاثة أعوام.

وقال نيكو كوفاتش المدير الفني لاينتراخت: "برينس سيضيف الكثير للغاية إلى الفريق. إنه يتمتع بكفاءة وقدرات كروية هائلة".

وكان لاعب المنتخب الغاني بواتينغ، الأخ غير الشقيق لجيروم بواتينغ نجم دفاع بايرن ميونخ، قد فسخ عقده مؤخرا مع لاس بالماس الإسباني.

ويستهل اينتراخت فرانكفورت مشواره في الموسم الجديد للدوري الألماني (بوندسليغا) عندما يحل ضيفا على فرايبورغ بعد غد الأحد.

وأبدى كوفاتش استعداده للموسم الجديد قائلا: "أنا الآن سعيد بفريقنا. ينتظرنا موسم مثير. وسنلعب دورا جيدا خلاله".