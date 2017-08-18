كوستا متمسك بالانضمام إلى صفوف فريقه السابق

يتمسك دييغو كوستا، مهاجم تشيلسي، بطل دوري انجلترا لكرة القدم، بالعودة لفريقه السابق أتليتيكو مدريد رغم أن النادي الإسباني ممنوع بحكم العقوبة المفروضة عليه من التعاقد مع أي لاعبين حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

ولم يشارك المهاجم الإسباني الدولي كوستا في أي مباراة مع تشيلسي منذ نهائي كأس انجلترا في مايو الماضي، وقال بعد المباراة إن مدرب تشيلسي الإيطالي انطونيو كونتي بعث إليه برسالة أبلغه فيها بأنه خارج خطط النادي اللندني للموسم الجديد.

وكان كوستا المولود في البرازيل والذي انضم لتشيلسي قادما من أتليتيكو في 2014 قال في وقت سابق إن النادي الغنجليزي يعامله "كمجرم". وأشار إلى أنه مستعد للبقاء في البرازيل خلال آخر عامين في عقده الحالي دون أي أجر.

ونقلت صحيفة أوجلوبو البرازيلية عن كوستا قوله: "وجهتي أصبحت معروفة بالفعل. لابد لي من العودة إلى أتليتيكو مدريد في الموسم المقبل".

لكن الموقف معقد لأن أتليتيكو مدريد محظور عليه إبرام أي صفقات انتقال خلال فترة الانتقالات الحالية رغم أنه من الممكن إبرام صفقة إعارة.

وأضاف كوستا: "تبين أننا وصلنا إلى طريق مسدود لأن تشيلسي لا يريد الاستغناء عني.. لكني أعتقد أن هذه المشكلة ستحل الآن مع عودتي لإسبانيا".