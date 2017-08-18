مورينيو: سأخوض تحدياً جديداً في الدوري

المصدر: لندن - د ب أ

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، أن لديه خبرة كبيرة، وإنه لن يبالغ في مشاعره بعد أداء فريقه الجيد في افتتاحية مباريات الدوري الإنجليزي.

واكتسح مانشستر يونايتد نظيره ويست هام 4 - صفر في مستهل حملته التي شهدت تسجيل المهاجم الجديد روميلو لوكاكو هدفين.

ولكن مورينيو قال إنه لن يحكم على أي شيء من مباراة واحدة، وذلك قبل مباراة فريقه المقبلة أمام سوانزي المقرر إقامتها غدا السبت.

وقال مورينيو في مؤتمر صحافي عقد الجمعة: "أنا هادئ جداً ولدي خبرة كبيرة تمكنني من التحلي بضبط النفس والثبات، وأعتقد أن الفوز 4 -0 يجعلنا فريق أحلام. نحن لسنا كذلك".

وأضاف: "لدينا ثقة أكبر من الموسم الماضي، وقت أطول، سعادة أكثر، راحة أكثر في الطريقة التي نلعب بها".

وتابع: "أنا هادئ، عندما أنظر للمباراة الأخيرة، تعجبني أشياء كثيرة. التحدي هو أن نكرر مثل هذا الأداء. انضباط تكتيكي جيد، شباك نظيفة، كرة قدم جيدة، هجوم فعال".

وأنهى مانشستر يونايتد الموسم الماضي في المركز السادس في أول موسم يقود فيه مورينيو الفريق.

وقال: "الموسم الماضي فزنا بأول ثلاث مباريات وحصدنا تسع نقاط وأنهينا الموسم في المركز السادس".

وفاز الفريق بكأس الرابطة الإنجليزي لكرة القدم محليا وبالدوري الأرووبي ليضمن الفريق اللعب في دوري الأبطال هذا الموسم.